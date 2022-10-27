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    iPhone 15 Pro hakkında ilk bilgiler geldi

    Tayvanlı araştırma firması TrendForce, iPhone 15 Pro hakkında bilgiler içeren raporunu yayınladı.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 14:14
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    iPhone 15 Pro hakkında ilk bilgiler geldi

    ABD'li teknoloji devi Apple, geçtiğimiz haftalarda merakla beklenen iPhone 14 modellerini tanıtmıştı.

    Daha iPhone 14'ün tanıtılması üzerinden çok fazla zaman geçmedi, ancak şimdiden gelecek yıl piyasaya sürülecek iPhone 15 modelleriyle ilgili sızıntılar başladı.

    Tayvanlı araştırma firması TrendForce, iPhone 15 Pro hakkında bilgiler içeren bir rapor yayınladı.

    iPhone 15 Pro ile ilgili ilk bilgiler

    Raporda, iPhone 15 serisinin sadece Pro versiyonlarının A17 Bionic işlemcisini kullanacağı belirtiliyor. Pro olmayan modeller ise iPhone 14 serisindeki A16 işlemcisinin biraz daha gelişmiş sürümünü kullanacak.

    Şirket, iPhone 14 ile uygulamaya konulan ve tüketicileri memnun etmediği görülen bu stratejiyi iPhone 15 serisinde de devam ettirebilir.

    iphone

    TrendForce, A17 işlemciye ek olarak iPhone 15 Pro modellerinin iPhone 14 Pro'lardaki 6 GB'a kıyasla 8 GB RAM ile geleceğini iddia ediyor. Pro olmayan modeller ise 6GB RAM'e sahip olacak.

    Apple, iPhone 15 modellerinde Avrupa Birliği'nin tek tip şarj girişi yasasına uyacak ve Lightning girişinin yerine USB-C kullanacak.


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