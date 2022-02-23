James Webb, Samanyolu'ndaki süper kütleli kara deliği inceleyecek

James Webb Uzay Teleskobu, Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan ve sürekli yanıp sönen süper kütleli kara delik Sagittarius A'yı inceleme altına alacak.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşmişti.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırmaya başlıyor.

SAMANYOLU'NUN KALBİNDEKİ KARA DELİĞİ İNCELEYECEK

Samanyolu Galaksisi'nin merkezindeki süper kütleli kara delik Sagittarius A, saatte bir parlayıp sönmesi nedeniyle kolaylıkla görüntülenemiyor.

James Webb teleskobu araştırmacıları tarafından yapılan açıklamada, teleskobun Samanyolu Galaksisi'nin merkezinde bulunan ve sürekli yanıp sönen süper kütleli kara delik Sagittarius A'yı inceleme altına alacağı bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda, 2019'da bir kara deliği ilk kez görüntülemeyi başaran ve dünyaya konuşlu 8 radyo teleskobundan oluşan Olay Ufku Teleskobu (EHT) araştırmacıları ile iş birliği yapılacak.

James Webb'in, dağınık ışıkların engellemesiyle karşılaşmadan iki kızıl ötesi dalga boyuyla Sagittarius A'yı görüntüleyeceği aktarılan açıklamada, iki teleskobun iş birliğinin kara delikte ışımalara neyin yol açtığına dair daha fazla bilgi edinilmesini sağlayacağı vurgulandı.

Fiziksel olarak bir kara deliğin varlığı 1971'de keşfedilmiş, 2019'da M87 adlı süper kütleli kara deliğin fotoğrafı çekilmişti.