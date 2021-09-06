Jeff Bezos, yaşlanmayı önlemek isteyen şirkete yatırım yaptı

Jeff Bezos, yaşlanma karşıtı araştırmalar gerçekleştiren bir şirkete yatırım yaptı. Şirket, uzman isimlerle çeşitli biyoteknolojiler geliştiriyor.

201 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos, geçtiğimiz haftalarda Amazon'un CEO'luk koltuğundan istifa etmiş ve uzay başta olmak üzere farklı alanlara yönelmişti.

Bezos, şimdi de Rus girişimci Yuri Milner ile yaşlanmayı tersine çevirmenin yolunu keşfetmek amacıyla bir biyoteknoloji şirketine yatırım yaptı.

YAŞLANMAYI TERSİNE ÇEVİRMEK İÇİN ÇALIŞIYOR

Bezos tarafından yatırım yapılan ve 2021’in başında ABD ve Birleşik Krallık'ta kurulan Altos Labs, başta hayvanlarda olmak üzere insanlarda da vücut biyolojik saatini geri çevirmek için hücrenin yeniden programlanma teknolojisini araştırmak üzere kuruldu.

Bezos’un da yatırım yaptığı şirket, kısa süre içerisinde 270 milyon dolar yatırım toplamayı başardı.

ÜNLÜ İSİMLERLE ÇALIŞIYOR

Yaşlanma karşıtı teknikler üzerine çalışacak olan şirkette, dünya çapında hücre yeniden programlama araştırmalarına öncülük eden ve bu araştırma ile 2012 Nobel Ödülü'nü kazanan Dr. Shinya Yamanaka da var.

Yamanaka; hücrelere sadece dört protein ekleyerek, hayvan yaşamının yapı taşlarını oluşturan embriyonik kök hücrelerin özellikleriyle daha önceki bir döneme dönmeleri talimatının verilebileceğini keşfetmişti.

Şirketin çalışacağı diğer yetenekler arasında Kaliforniya Salk Enstitüsü'nde çalışan ve hücre değiştirme araştırmalarına öncülük eden İspanyol biyolog Dr. Juan Carlos Izpisua Belmonte de yer alıyor.

Belmonte, 2016'da Yamanaka'nın embriyonik kök hücre tekniğini yaşlanma belirtileri gösteren farelere uygulayıp, gençleşme belirtilerini ortaya çıkarmıştı.

Öte yandan Jeff Bezos, daha önce yaşlanma karşıtı Unity Biotechnology'ye de yatırım yapmıştı.