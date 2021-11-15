Joe Biden, Huawei'ye kısıtlama getiren yasayı imzaladı

ABD yaptırımları sonrasında cep telefonu bölümü ağır yara alan Huawei'ye yeni yasaklar gelmeye devam ediyor. Joe Biden, yeni yasaya imzasını attı.

Donald Trump yönetiminin koyduğu ambargolar yüzünden oldukça zor durumda kalan ve Google lisansı iptal edilen Huawei, kan kaybetmeye devam ediyor.

Akıllı telefon satışlarında ilk beşin dışında kalan ve kendi vatanı Çin'de liderliğini kaybeden Huawei, 2021'in ilk yarısında da gelirlerinin yüzde 30'unu kaybetmişti.

Trump'ın koltuktan inmesi ve Joe Biden'ın başkan olması nedeniyle umutları yeniden yeşeren Çinli şirket, görünüşe göre Biden döneminde de umduğunu bulamayacak.

YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR

Amerika Temsilciler Meclisi’nde, Huawei gibi kara listeye alınan şirketlerin ABD’li kuruluşlardan yeni ekipman lisanları almasının önüne geçmeyi hedefleyen yeni yasa tasarısı, 420’ye karşı 4 oyla kabul edilmiş ve iş Joe Biden'ın imzasına kalmıştı.

BIDEN İMZALADI

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliğe tehdit olarak görülen Çinli Huawei ve ZTE şirketlerinin ABD'nin düzenleyici kurumundan yeni ekipman lisansları almasını engellemek için hazırlanan yasayı imzaladı.

Yasanın imzalanması, Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yapmayı planladığı videokonferans görüşmesinin birkaç gün öncesinde gerçekleşti.

Yeni yasaya göre, Federal Communications Commission (FCC) düzenleyici kurulu ABD'nin ulusal güvenliğine kabul edilemez risk oluşturabilecek ekipmanlara yönelik izin başvurularını artık inceleyemeyecek ya da onaylayamayacak.

FCC Başkanı Brendan Carr, 2018'den bu yana Huawei'nin 3,000'den fazla başvurusunu onayladıklarını açıklamıştı.