Kara delikler için yeni bir tespit yöntemi ortaya çıktı Işık yaymadıkları için doğrudan gözlemlenemeyen kara deliklerin, yıldızları yutarken ortaya çıkan parlaklık sayesinde tespit edilebileceği belirlendi.

AA & Ensonhaber

Her türlü maddeyi ve ışığı kendisine çekebilecek kadar güçlü bir çekim alanı olan ve kütleleri oldukça büyük olan kara delikler, günümüzde hala gizemini koruyor.

Işık yaymadıkları için doğrudan gözlemlenemeyen kara deliklerin, yıldızları yutarken ortaya çıkan parlaklık sayesinde tespit edilebileceği ortaya çıktı.

Bilgisayar modelleri kullanıldı

Astrofizikçiler, orta kütleli kara deliklerin, çekirdeklerini fırlatıp kozmik iz bırakmadan önce yıldızlardan bir parça kopararak parlaklığa sebep olduklarını göstermek amacıyla üç boyutlu bilgisayar modellerini kullandı.

Astrofizikçiler, oluşturdukları simülasyonda kara deliklerin etrafına güneş boyutunda yıldızlar gönderdi.

Simülasyonda orta kütleli kara deliğin, yörüngesinde seyreden yıldızdan yakalayarak parça kopardığı görüldü.

Üç boyutlu modelleme deneyi sırasında yıldızlar, fırlatılmadan önce orta kütleli kara deliğin etrafında beş kez dönebildi.

Her turda yıldızın daha fazla kütle kaybettiği ve yalnızca çekirdeği kaldığında ise gök bilimcilerin görünmez orta kütleli kara deliklerin varlığını izlemek ve kanıtlamak için ihtiyaçları olan ışığı oluşturmaya yetecek kadar parlaklıkla kara delikler tarafından galaksiye doğru kör edici hızla fırlatıldığı gözlemlendi.

Deneyde ortaya çıkan ipuçlarının gök bilimcilerin orta kütleli kara delikleri bulmalarına yardımcı olabileceği görüldü.

ABD’nin Illinois eyaletindeki Northwestern Üniversitesi'nde astrofizik alanında doktora öğrencisi olan baş araştırmacı Fulya Kıroğlu, yaptığı açıklamada, ışık yaymadıkları için kara delikleri doğrudan gözlemleyemeyeceklerini söyledi ve şu ifadeleri kullandı: