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    Kesintisiz iletişim için 2021'de 21.8 milyar lira harcandı

    Kesintisiz iletişim için geçen yıl işletmeciler tarafından yapılan yatırımların tutarı, 21.8 milyar liraya ulaştı.
    • 02.05.2022 - 17:22
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    Kesintisiz iletişim için 2021'de 21.8 milyar lira harcandı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, iletişim sektörü büyümeye devam ediyor.

    Elektronik haberleşme sektöründeki işletmeciler geçen yılın sonu itibarıyla yaklaşık 92,4 milyar lira net satışa ulaştı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 19,8 artış anlamına geliyor.

    21.8 milyar lira harcandı

    AA'da yer alan habere göre, geçen yıl işletmeciler tarafından yapılan yatırımların toplam tutarı, bir önceki yıla göre yüzde 30,6 artarak 21,8 milyar liraya ulaştı.

    Kesintisiz iletişim için 2021 de 21.8 milyar lira harcandı #1

    Mobil abone sayısı artmaya devam ediyor

    Geçen yılın sonu itibarıyla mobil abone sayısı 86,3 milyona ulaştı. 4,5G hizmetine abone olanların sayısı ise hizmetin başladığı Nisan 2016'dan itibaren büyük bir hızla artarak 2021 sonunda 80,2 milyona yaklaştı. 4,5G'nin yayılımıyla 3G abone sayısı 4 milyon civarına indi.

    2016'da başlayan 4,5G hizmetinin çok daha hızlı mobil internetle vatandaşları tanıştırması ve altyapıya yapılan yatırımlarla fibere ulaşımın daha kolay hale gelmesi neticesinde hem mobil hem sabit geniş bant abone sayısı artışını sürdürdü. 2021 yılı sonunda toplam geniş bant abone sayısı 88,2 milyona ulaştı.


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