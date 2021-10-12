KONAMI söz verdi: eFootball 2022'yi düzelteceğiz

eFootball 2022'nin yoğun eleştiri almasının ardından harekete geçen KONAMI, yeni güncellemeyle tüm sorunların giderileceğini açıkladı.

KONAMI tarafından geliştirilen ve yayınlanan ünlü oyun serisi Pro Evolution Soccer, bu yıl eFootball 2022 adıyla ücretsiz olarak yayınlandı.

Bildiğiniz gibi KONAMI, geçen yıl yeni bir PES oyunu yayınlamak yerine sezon güncellemesi çıkarmıştı. Bunun nedeni ise tamamen eFootball 2022'ye odaklanmak olarak açıklanmıştı.

Hatta KONAMI, eFootball 2022'nin devrim yaratacağını ve beklemeye değer olduğunu söylemişti.

YOĞUN ELEŞTİRİ ALDI

Yayınlanmasından kısa bir süre sonra yoğun eleştiri almaya başlayan eFootball 2022, daha çıkışından bir gün geçmeden Steam'in en kötü oyunları listesinde ilk sıraya yerleşti.

Oyunculardan bazıları, eFootball 2022'nin grafiklerini çok yetersiz bulurken, bazı oyuncular ise artık FIFA veya PES karşılaştırmasının yapılamayacağını, çünkü oyunun bu haliyle "berbat ötesi" olduğunu söylüyor.

KONAMI, GÜNCELLEME İÇİN TARİH VERDİ

Resmi Twitter hesabı üzerinden bir özür mesajı paylaşan Konami, 28 Ekim'de yayınlanacak yeni güncelleme ile sorunların giderileceğini açıkladı.

Güncellemenin detayları henüz belli olmasa da KONAMI, yeni içerikler eklemek yerine tamamen düzeltmelere odaklanacak. Öte yandan, kasım ayındaki büyük güncellemeyle oyuna birçok yeni içerik eklenecek.

Şu anda yayınlanan oyunun erken erişim demo tarzında olduğunu belirtmeliyiz. KONAMI, önümüzdeki haftalarda yapacağı yeni güncellemelerle birlikte daha kararlı bir oyun karşımıza çıkaracak.

Ancak tam sürüm olmasa bile oyunda bu kadar fazla hatanın yer alması kabul edilebilir bir durum değil.