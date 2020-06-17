Koronavirüs insanlığı meteor çarpmasına hazırlıyor

Bilim insanlarına göre koronavirüse karşı aldığımız önlemler, Dünya'ya hızla yaklaşan tehlikeli bir göktaşına hazırlanmamızı sağlayabilir.

Çin'de ortaya çıkan ve ardından tüm dünyaya yayılan koronavirüs, her ne kadar insanlığı tehdit etse de bilim insanları, koronavirüs pandemisinden de olumlu sonuçlar çıkarılabileceğini düşünüyor.

Bilim insanlarına göre koronavirüsle mücadeleye yönelik acil durum önlemleri, Dünya'ya hızla yaklaşan tehlikeli bir göktaşına hazırlanmamızı sağlayabilir.

Asteroitler konusunda ve acil durum prosedürlerinde uzmanlaşmış bilim insanları, insanlığın gezegeni savunmak için koronavirüsten önemli dersler çıkarabileceğini belirtiyor..

Böylece pandemi, insanlığı bekleyen en büyük tehlikelerden birini önlememize ya da etkisini azaltmamıza yardımcı olabilir.

"İYİ BİR VAKA ÇALIŞMASI"

Uzay Kaşifleri Birliği Yakın Dünya Nesneleri Komitesi'ne başkanlık eden emekli astronot Thomas Jones, “Koronavirüsün, asteroit çarpışmasını engellemek isteyenler için iyi bir vaka çalışması olduğunu düşünüyorum.” dedi.

NASA'nın Gezegensel Savunma Sorumlusu ve Gezegensel Savunma Koordinasyon Ofisi’nin (PDCO) program yöneticisi Lindley Johnson ise, pandemiyle asteroit tehlikesi arasında bazı paralellikler bulunduğunu belirterek, "Birincisi, elbette erken teşhisin önemi. Tehdidi ne kadar erken tespit ederseniz, önlem alma şansınız o kadar artar." ifadelerini kullandı.

Johnson’a göre gelecekte insanlık, tıpkı yeni bir pandemiyle yüzleşeceği gibi yıkıcı bir asteroit tehlikesi de geçirecek.







Harvard’lı akademisyen David Ropeik de koronavirüs salgınıyla uzay tehlikelerinin birbirine epey benzediğini söyledi.

Ropeik, “Asteroit etkisi ve pandeminin ikisi de düşük olasılık. İnsanların bunlara hazırlanmasını ve ilgilenmesini sağlamak gerçekten zor. İki tehlikeyi de uzun zamandır biliyoruz ama bilmek ve önemsemek farklı şeyler." dedi.