Kota dostu Instagram Lite uygulaması geri dönüyor

Instagram "kota dostu" olarak da anılan Lite uygulamasını Hindistan'da test etmeye başladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Instagram, ilk olarak 2018 yılında Instagram Lite uygulamasını hayata geçirmişti.

Düşük donanımlı telefonları hedefleyen ve 573 kilobaytlık dosya boyutuna sahip olan uygulama, sürpriz bir kararla geçtiğimiz mayıs ayında yayından kaldırılmıştı.

YENİ INSTAGRAM LITE GELİYOR

Facebook, yenilenen Instagram Lite uygulamasını Hindistan'da test etmeye başladı. Daha önce yayınlanan Lite uygulamasına kıyasla pek çok iyileştirme barındırdığı vurgulanan yeni sürüm, bu sefer oldukça iddialı.





Düşük özelliklere sahip olan cihazlar için kullanıma açılacak Instagram Lite'ın boyutu 2 MB civarında olacak. Başka bir deyişle Instagram Lite, akıllı telefonlarda daha az yer kaplayacak ve daha az veri tüketecek.

BAZI ÖZELLİKLER YOK

Instagram’ın normal sürümünde yer alan Reels, Alışveriş ve IGTV gibi özelliklerin Lite sürümünde bulunmayacağı söyleniyor.



Kullanıcılar Lite versiyonu üzerinden Instagram’ın hikayeler özelliği de dahil olmak üzere diğer özellikleri kullanabilecek.

Instagram: @eshteknoloji

