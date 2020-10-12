Microsoft, uzaktan çalışmayı kalıcı hale getirdiğini duyurdu

Microsoft çalışanları, yeni dönemde haftalık toplam çalışma saatlerinin yarısının altında kalan bir süre boyunca evden çalışabilecek.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirket, evden çalışma sistemine geçti.

Evden çalışma sisteminin ofis ortamına göre daha verimli olması nedeniyle Google ve Facebook dahil bazı şirketler, bu süreyi uzatma kararı almıştı.

Ayrıca Twitter'ın da yer aldığı birçok şirket, kalıcı olarak evden çalışma sistemine geçmişti.

MICROSOFT KALICI HALE GETİRDİ

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft, ABD’deki ofislerini yeniden açtığında uygulayacağı hibrit çalışma planını paylaştı.

Plana göre, şirketin çalışanları yeni dönemde haftalık toplam çalışma saatlerinin yüzde 50’sinin altında kalan bir süre boyunca evden çalışabilecek.

Sürekli evden çalışmak isteyenler ise yöneticilerin onayının ardından kalıcı olarak evden çalışabilecek.

Microsoft Başkan Yardımcısı Kathleen Hogan, şirketin hibrit çalışma modelinin ayrıntılarını şirket blogunda yayınlanan yazı ile duyurdu. Herkese uyan tek bir çalışma modelinin olmadığını dile getiren Hogan, bu nedenle çalışma koşullarının esnetildiğini açıkladı.

Google, Facebook, Microsoft ve Twitter'ın yanı sıra, 1935 yılında kurulan Japon teknoloji devi Fujitsu da Japonya'daki binalarının kapasitesini yarıya indirip evden çalışma sistemini kalıcı hale getirdiğini duyurmuştu.