NASA'nın STEREO-A isimli Güneş gözlem aracı, Güneş'ten koparak Mars'a giden bir plazma kütlesi tespit etti.

17 Nisan'da Güneş'te, yüzeyinin aktif bir bölgesinden gelen devasa bir plazma salınımı olan Koronal Kütle Fırlatma (CME) meydana geldi.

Bu plazma fırlatmaları Dünya'yı hedef aldığında, yörüngedeki uyduları ve diğer elektronik cihazları etkileyen bir jeomanyetik fırtına üretirler. Ancak bu seferki hedef Dünya değil Mars.

NASA'nın STEREO-A isimli Güneş gözlem aracı, Güneş'ten çıkarak Mars'a giden plazma kütlesinin çarpıcı görüntülerini yakaladı.

4 GÜNDE MARS'A ULAŞTI

Kütlenin 17 Nisan'da Türkiye saatiyle 19.36'da Güneş'ten çıktığı ve Dünya'yı etkilemeden 21 Nisan'da Mars'a ulaştığı belirlendi.

NASA, Güneş'ten kopan plazma kütlesini görüntüledi - VİDEO

NASA, bu tür Güneş patlamalarını yakından takip ediyor, çünkü bunlar astronotlar ve uzay araçlarının elektronik devreleri için risk oluşturan parçacık ve radyasyon akımına neden oluyor.

Dünya'nın güçlü manyetik alanı, üzerinde yaşayan canlıları bu tür olaylardan koruyor. Ancak bu olaylar, manyetik alanın ötesine geçen ve Ay'a ya da Mars'a gitmeyi planlayan astronotlar için büyük bir risk oluşturabilir.

Bu nedenle NASA'nın Aydan Mars'a Uzay Hava Durumu Ofisi (Moon to Mars Space Weather Office) uzay araçlarını erkenden uyarabilmek için Güneş'teki aktiviteleri gözlemliyor.

2006'da fırlatılan iki uzay aracı STEREO-A ve STEREO-B de ölçümleriyle bu gözlemlere katkıda bulunuyor.