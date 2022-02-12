NASA, James Webb'in ilk görüntülerini yayınladı

NASA'nın uzaydaki yaşamı tespit etmek için fırlattığı 10 milyar dolarlık James Webb teleskobunun yakaladığı ilk fotoğraflar paylaşıldı.

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) ile ortaklaşa geliştirdiği James Webb teleskobu, 25 Aralık 2021 tarihinde başarıyla fırlatılmış ve yörüngesine yerleşmişti.

Eskiyen Hubble Uzay Teleskobu'nun yerine geçecek James Webb Uzay Teleskobu, Güneş sisteminin ötesinde keşfedilen yeni gezegenlerde yaşam olup olmadığını araştırmaya başlıyor.

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu Webb, evrenin başlangıcıyla ilgili bilgilere ulaşmak için gönderildiği uzayda, ilk görüntüleri yakaladı.

Aşağıdaki görüntüde yer alan 18 noktanın tümü, birincil ayna parçası tarafından görülen HD 84406 olarak bilinen aynı yıldızı temsil ediyor.

NASA'ya göre, görüntü mozaiğini oluşturmak için kullanılan ışığı toplama süreci yaklaşık 25 saat sürdü.

GÖRÜNTÜLER ŞİMDİLİK BULANIK

Teleskobun, önümüzdeki dönemde Dünya’ya göndermeye başlayacağı görüntüler ilk başta çok net olmasa da bilim insanları, çeşitli ayarlamalar yaparak aynaları doğru konuma getirecek ve fotoğrafların kalitesi artacak.

Sonuç olarak, teleskobun tüm aynaları kusursuz bir yüzey oluşturmak için hizalanacağından, yukarıda gördüğünüz bir yıldızın 18 farklı görüntüsü, gelecekte tek bir görüntüyü oluşturacak.

NASA, bilimsel gözlem için ilk net görüntü setinin yaz aylarında gelmesini bekliyor. James Webb'in üzerindeki kameradan çekilen ve teleskobun dev aynasını gösteren fotoğrafı da aşağıdan inceleyebilirsiniz.

James Webb Uzay Teleskobu’nun 13,5 milyar yıl önceki Büyük Patlama'dan sonra ilk oluşan yıldızların ışığını yakalayarak evrenin tarihinin tüm aşamalarını incelemesi amaçlanıyor.

HUBBLE EMEKLİYE AYRILACAK

2,4 metre genişliğindeki aynaya sahip Hubble Uzay Teleskobu, James Webb’in göreve başlamasından sonra emekliye ayrılacak.

James Webb, birbirinden epey farklı öte egezegenleri inceleyecek, yaşamın yapı taşlarını bulma umuduyla, Dünya'nınkine benzer atmosferleri araştıracak ve başka gezegenlerde organik moleküller saptamaya çalışacak.