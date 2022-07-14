Nikon, DSLR fotoğraf makinesi üretimini durduruyor

Nikon, yeni aynasız fotoğraf makinesi modellerine odaklanmak için DSLR üretimini sonlandırma kararı aldı.

Son yıllarda, akıllı telefon kamera teknolojileri oldukça gelişti. Özellikle büyük markaların amiral gemisi telefonları, kamera konusunda bazı fotoğraf makinesi modelleriyle yarışacak seviyeye geldi.

Akıllı telefon sektörünün artan popülerliği, dünya çapında fotoğraf makinesi pazarını da oldukça etkiledi. Özellikle Canon ve Nikon gibi devler, son yıllarda satışlardan pek de memnun değil.

Bu yılın başlarında Canon, artık üst seviye DSLR fotoğraf makinesi üretmeyeceğini ve bunun yerine aynasız fotoğraf makinelerine ağırlık vereceğini duyurmuştu.

Nikon da aynı kararı aldı

Benzer bir adım da Nikon'dan geldi. Şirket, yeni aynasız fotoğraf makinesi modellerine odaklanmak için DSLR üretimini sonlandırma kararı aldı.

Giderek daha güçlü kameralara sahip olan akıllı telefonlara karşı savaşı kaybeden Nikon, daha benzersiz özelliklere sahip ürünler sunarak akıllı telefonlara karşı üstünlük kurmayı hedefliyor.