Nokia'dan uygun fiyatlı 5G telefon: Nokia G300

HMD Global, 5G bağlantısını destekleyen uygun fiyatlı Nokia G300'ü tanıttı. İşte telefonun fiyatı ve özellikleri..

Finlandiyalı HMD Global çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Nokia, piyasaya sürdüğü uygun fiyatlı akıllı telefonlarla pazara tutunmaya çalışıyor.

Son zamanlarda 5G destekli modellere ağırlık veren şirket, uygun fiyatlı Nokia G300 5G'yi görücüye çıkardı.

NOKIA G300 5G ÖZELLİKLERİ

6.57 inç büyüklüğünde ve 1600 x 720 piksel çözünürlüğünde LCD ekrana sahip Nokia G300, Adreno 619 GPU birimine sahip sekiz çekirdekli Snapdragon 480 işlemcisinden güç alıyor.

4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip telefon, Android 11 işletim sistemiyle kutusundan çıkıyor.

Akıllı telefonun arka panelinde 16 megapiksel ana sensör, 5 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera sistemi yer alırken, ön kısımda ise damla çentiğine yerleştirilmiş 8MP tek bir kamera karşımıza çıkıyor.

Kameralar ayrıca Gece Modu, EIS, OZO Audio surround ses ve rüzgar gürültüsü azaltma özelliği sunuyor.

NOKIA G300 FİYAT

Nokia G300, iki güne kadar pil ömrü sunan ve 18W hızlı şarj destekli 4.470 mAh bataryaya sahip.

Akıllı telefon, 19 Ekim itibarıyla 200 dolar fiyatla satışa sunulacak. Telefonun, ABD dışındaki ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz net değil.