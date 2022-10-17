NVIDIA RTX 4080 12GB, piyasaya çıkmadan iptal edildi

NVIDIA RTX 4080 12GB, kullanıcılardan gelen eleştiriler sebebiyle piyasaya sürülmeden önce iptal oldu.

Ekran kartı üreticisi NVIDIA, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen GeForce Beyond etkinliğinde yeni nesil RTX 4000 serisi ekran kartlarını tanıtmıştı.

Etkinlik kapsamında RTX 4090, RTX 4080 12GB ve RTX 4080 16GB ekran kartlarını duyuran NVIDIA, bir modeli iptal ettiğini duyurdu.

Ada Lovelace mimarisinden güç alan RTX 4080 12GB ve 16 GB sürümleri, birbirleri arasında büyük bir performans farkı ile tanıtıldı.

RTX 4080 12GB iptal edildi

İki kart arasında oluşturulan performans ve isimsel kafa karışıklığı sebebiyle kullanıcılardan sert eleştiriler alan NVIDIA, RTX 4080 12 GB modelini iptal etti.

RTX 4080 serisinde iki GPU olmasının kafa karışıklığı yarattığını söyleyen şirket, RTX 4080 16GB modelinin ise 16 Kasım'da satışa çıkacağını açıkladı.

Ada Lovelace mimarisinden güç alan RTX 4080 12GB ve 16 GB sürümleri, her ne kadar aynı seri olsa da aralarındaki perfoemans farkı oldukça fazlaydı.

RTX 4080 12 GB modeli 7680 CUDA çekirdeği, 12 GB GDDR6X bellek, 192-bit veri yolu ve 285W TGP değeri ile gelirken, RTX 4080 16 GB, 9728 CUDA çekirdeği, 16 GB GDDR6X bellek, 256-bit veri yolu ve 340 TGP değeriyle tanıtılmıştı.