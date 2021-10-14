Redmi Note 11 serisi bu ay tanıtılabilir

Redmi CEO'su Lu Weibing, bu ayın bir hayli yoğun geçeceğini belirterek Redmi Note 11 serisine göz kırptı.

Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin alt markası olarak hizmet veren Redmi, 4 Mart'ta düzenlediği etkinlikte Redmi Note 10 serisini tanıtmış ve daha sonra Türkiye'de satışa sunmuştu.

Ülkemizde de oldukça iyi satış rakamları elde eden Redmi, şimdilerde Note 11 serisi üzerinde çalışıyor.

Telefonların ne zaman tanıtılacağı merak konusu olurken, Redmi CEO'su Lu Weibing önemli açıklamalarda bulundu.

EKİM AYINI İŞARET ETTİ

Redmi markasının CEO'su Lu Weibing, kişisel Weibo hesabından yaptığı açıklamada, Redmi'nin ekimde oldukça yoğun bir ay geçireceğini söyledi, ancak çok fazla detay vermedi.

Lu Weibing'in gönderisinde asıl dikkat çeken detay, Redmi Note 10 lansmanından bir fotoğraf içermesiydi.

Doğal olarak birçok kullanıcı, bunu Redmi Note 11'in duyurulacağına dair bir işaret olarak algıladı.

Yeni serinin Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro Max olmak üzere üç farklı modelle gelmesi bekleniyor. Ancak telefonlar hakkında şimdilik fazla bir bilgi yok.