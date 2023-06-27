Samanyolu galaksisindeki kara delik uykusundan uyandı Samanyolu galaksimizin merkezinde yer alan ve daha önce uykuda olduğu düşünülen süper kütleli kara delik Sagittarius A*nın uyandığı ortaya çıktı.

Kara delikler, uzayda bulunan ve büyük kütleleri olan yıldızların çökmesi sonucu oluşan nesnelerdir.

Kara deliklerin büyük kütleleri, onların yerçekimi kuvvetinin de çok güçlü olmasına neden olur.

Yerçekimi bu kadar güçlü olduğunda, kara deliklerin çekim gücü o kadar büyük olur ki hiçbir şey onlardan kaçamaz.

Samanyolu'ndaki kara delik uykuda değil

Samanyolu galaksimizin merkezinde yer alan ve daha önce uykuda olduğu düşünülen süper kütleli kara delik Sagittarius A*nın uyandığı ortaya çıktı.

Çalışma, Güneş'ten yaklaşık dört milyon kat daha büyük olan ve Dünya'dan yaklaşık 27 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan kara deliğin, yaklaşık 200 yıl önce uzun uykusundan uyandığını söylüyor.

Geçen yıl, astronomlar kara deliğin ya da daha spesifik olarak onu çevreleyen ve varlığını doğrulayan parlayan gaz halkasının çekilen ilk görüntülerini çevrimiçi olarak yayınladı.

Kara delik, yerçekiminin çok güçlü olduğunu, ışığın bile çıkamayacağı bir uzay-zaman alanı. Çok büyük kütleli bir yıldızın merkezi ömrünün sonunda kendi üzerine çöktüğünde oluşurlar.