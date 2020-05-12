Samsung, Galaxy A41'i Avrupa'da satışa çıkardı

Samsung'un orta seviye akıllı telefon modeli Galaxy A41, Avrupa pazarına giriş yaptı. Telefonun satış fiyatını ve özelliklerini sizler için derledik.

Samsung'un geçtiğimiz ay tanıttığı ve ilk olarak Japonya'da satılan orta seviye akıllı telefonu Galaxy A41, Avrupa ülkelerinde satışa çıkıyor.

İlk olarak Hollanda pazarında görülen telefon, daha sonra diğer ülkelerdeki kullanıcılarla buluşacak.

Telefonun Avrupa fiyatına geçmeden önce, özelliklerine kısa bir bakış atalım.

SAMSUNG GALAXY A41 ÖZELLİKLERİ

6,1 inç büyüklüğünde Full HD+ Super AMOLED ekrana sahip Samsung Galaxy A41, MediaTek Helio P65 işlemcisinden güç alıyor.

4GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip telefonda, 48MP + 8MP + 5MP olmak üzere üçlü arka kamera yer alıyor. Telefonun ön tarafında ise 25MP'lik tek bir kamera bulunuyor.

Android'in en yeni sürümü Android 10 işletim sistemine ve 3.500 mAh batarya kapasitesine sahip Galaxy A41'in Avrupa fiyatı ise 299 euro olarak açıklandı.