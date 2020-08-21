Samsung Galaxy Note 20 Ultra sahipleri kamera modülünden şikayetçi

Güney Kore'de Galaxy Note 20 Ultra'nın dağıtımına başlayan Samsung, kullanıcılardan hiç beklenmedik kamera modülü şikayetleri almaya başladı.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisi Samsung, 5 Ağustos'ta düzenlediği UNPACKED etkinliğinde merakla beklenen Galaxy Note 20 serisini tanıtmıştı.

Ülkemizde şu anda ön sipariş sürecinde olan yeni amiral gemisi telefonlar, Güney Kore sınırları içerisinde satılmaya başlandı. Ancak Güney Kore'den gelen haberler, Samsung'un başını biraz ağrıtabilir.

Galaxy Note 20 Ultra modeli satın alan bazı kullanıcılar, telefonun dikdörtgen biçimindeki kamera modülünde bazı sorunlar tespit etti.

Örneğin bazı kullanıcılar, kamera modülünde istenmeyen boşluklar tespit ederken, bazı kullanıcılar da bu modülün içinde damlacık ve toz tanelerine rastladı.

Söz konusu sorunlardan rahatsız olan kullanıcılar, Güney Kore'deki Samsung forumunda şikayetlerini dile getirirken, şirkette bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Öyle görünüyor ki Samsung Galaxy Note 20 Ultra'nın ilk parti üretiminde bazı sorunlar var. Ancak Güney Koreli şirketin, sorun içeren telefonları yenileriyle değiştirmesi bekleniyor.

GALAXY NOTE 20 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, 6.9 inçlik oldukça büyük bir ekranla karşımıza çıkıyor. 2400x1140 piksellik FullHD+ Dinamik AMOLED ekrana sahip telefon, kullanıcılara 120Hz ekran yenileme hızı sunuyor.

Galaxy Note 20 modelinde olduğu gibi yine Exynos 990 işlemcisinden güç alan telefonda, 12GB RAM ve 256GB/512GB depolama seçenekleri yer alıyor.

108 MP geniş + 12 MP telefoto + 12 MP ultra geniş olmak üzere yine üç arka kameraya sahip Galaxy Note 20 Ultra, kamera konusunda Galaxy Note 20'den daha iyi bir performans sergiliyor. Ön kısımda ise yine ekran deliğine yerleştirilmiş 10MP'lik tek bir kamera bizleri karşılıyor.

Şarj konusuna değinecek olursak, Galaxy Note 20 Ultra ekranı nedeniyle daha büyük bataryaya ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle Samsung, normal modele göre Ultra'da 4500 mAh batarya tercih etmiş. Bu batarya yine 45W'lık hızlı şarjı destekliyor.

FİYAT

Samsung Galaxy Note 20 Ultra, ülkemizde 12 bin 999 liradan ön siparişe açıldı.