Spotify şikayet etmişti: Apple 1,8 milyar euro ceza ödeyecek Avrupa Komisyonu, Spotify'ın şikayeti üzerine Apple'a açtığı soruşturmayı tamamladı. Komisyon, Apple'ı rekabete aykırı davranışları nedeniyle 1,8 milyar euro para cezası kesti.

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Avrupa Komisyonu, Apple'ın kendi platformunu rakip hizmetlere karşı ayrıcalıklı bir şekilde kullandığı iddialarını araştıran antitröst soruşturmasında kararını verdi.

Brüksel, müzik yayın hizmetlerine erişim konusunda AB yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Apple'a tam 1.8 milyar euro ceza verdi.

Karara göre Apple, App Store dışında ödeme hizmetleri konusunda kullanıcıları bilgilendirmedi.

Spotify, 2019'da şikayet etmişti

İsveçli şirket Spotify, 2019 yılında Apple'ın konumunu kötüye kullandığını iddia etmiş ve yüzde 30'luk komisyon ücretlerini şikayet etmişti.

Müzik yayın hizmeti, Apple'ın alternatif ödeme hizmetleri konusunda kullanıcıları bilgilendirmediğini belirtmişti.

AB, 2021 yılında Apple'ı hakim konumunu kötüye kullanmakla suçlamış ve geçen yıl soruşturmanın kapsamını daraltmıştı.

Apple itiraz edecek

Bu kararın ardından Apple, AB'nin kararını karşı itiraz edeceğini bildirdi. Şirketten yapılan açıklamada, kararın tüketicilerin zarar gördüğüne dair inandırıcı bir kanıt olmamasına rağmen alındığı belirtildi.

Söz konusu karar, AB tarafından Apple'a kesilen ilk rekabet cezası oldu. Şirket, 2020 yılında rekabet davası kapsamında Fransa'da 1,1 milyar euro para cezasına çarptırılmıştı.