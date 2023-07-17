Starlink uyduları Isparta'da görüldü Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi Isparta'dan gözlendi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, dünyanın ulaşılamayan her noktasına internet götürme projesi kapsamında, yeni Starlink uydularını fırlatmaya devam ediyor.

Şirket, şu anda 4 binden fazla Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve binlercesini daha fırlatmayı planlıyor.

SpaceX, Falcon-9 adlı roketiyle 54 Starlink uydusunu cumartesi günü uzaya gönderdi.

Falcon-9 roketi, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu'ndan fırlatıldı.

Uydular Isparta'da görüldü

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX'in uzaya gönderdiği Starlink uydularının geçişi Isparta'dan gözlendi.

Starlink internet uydu ağının parçaları, saat 22.05'de gökyüzünde belirmeye başladı. Çıplak gözle görülebilen uydu geçişi yaklaşık 5 dakika sürdü.