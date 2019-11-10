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YPG'li teröristlerin saldırıları son bulmadı

Türkiye'nin Rusya ve Amerika ile yaptığı mutabakata uymayan YPG'li teröristler, güvenli bölgeye yönelik saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İHA | 10.11.2019 - 12:52..
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Türkiye, Rusya ve Amerika ile Suriye'nin geleceğine ilişkin iki anlaşma yaptı.

Bu anlaşmalarda; terör örgütü YPG'nin Türkiye sınırından uzaklaşmasına ve YPG'nin saldırılara son vermesine karar verildi.

Terör örgütü YPG ise bu anlaşmaya uyma niyetinde değil.

Öyle ki; Barış Pınarı Harekatı bölgesine YPG'li teröristlerin saldırıları son bulmuş değil.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) "Barış koridoru"nun tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulduğu belirtildi.

24 SAATTE 16 SALDIRI

PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan ve roket atışlarıyla toplam 16 taciz/saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

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