taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0884
Euro
6.831
Altın
1283.3
Borsa
92982.27
Gram Altın
251.224

The New York Times'ın seçim yorumu

İstanbul seçimlerinin yenilenmesi kararı dış basında da yankı buldu.

Haber Merkezi | 07.05.2019 - 07:55..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
The New York Times'ın seçim yorumu

Amerikan gazete New York Times, Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul'daki Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini yenileme kararını haberleştirdi.

Carlotta Gall imzalı haberde İstanbul'daki karar neticesinde yaşanacak sürece dair yorumlar yapıldı.

The New York Times'ın seçim yorumu

Yazıda, "Cumhurbaşkan Erdoğan için ezici bir mağlubiyeti sildiği, ancak sosyal kargaşa ve yeni bir ekonomik kriz ihtimalini artırdığı" yorumu yer aldı.

"İSTANBUL İÇİN EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ MÜCADELE"

Haberde, "Ülkenin en büyük şehri ve ticari merkezi İstanbul için eşi benzeri görülmemiş mücadele." ifadelerine yer verildi.

Yazıda seçmen iradesinin hiçe sayıldığı sözleri de yer aldı.

The New York Times'ın seçim yorumu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

Athena Gökhan'dan Ekrem İmamoğlu'na destek

689
YSK Başkanı Güven'den karar sonrasında ilk açıklama

YSK Başkanı Güven'den karar sonrasında ilk açıklama

108
AB'den Türkiye'ye sondajı durdurma çağrısı

AB'den Türkiye'ye sondajı durdurma çağrısı

95
Türkiye düşmanı Kati Piri'den İstanbul açıklaması

Türkiye düşmanı Kati Piri'den İstanbul açıklaması

77
Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

Saadet Partisi adayını CHP lehine çekebilir

0
TÜSİAD'dan İstanbul'daki yeni seçim açıklaması

TÜSİAD'dan İstanbul'daki yeni seçim açıklaması

52
Eşi terk edince aydınlatma direğine çıktı

Eşi terk edince aydınlatma direğine çıktı

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir