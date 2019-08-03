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Trump destekçisi ile karşıtları kavga etti

ABD Başkanı Donald Trump destekçileri ile karşıtları sokak ortasında yumruk yumruğa tartıştı.

DHA | 03.08.2019 - 14:15..
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Ohio eyaletindeki Cincinnati ketinde bulunan Broadway Caddesi’nde ABD Başkanı Trump, bir kavganın fitilini ateşleyen isimlerden biri oldu.

GÖSTERİDE YUMRUKLU SALDIRI

69 yaşındaki Mike Alter, ABD Başkanı Trump karşıtı bir gösteriye katıldı ve diğer göstericilerle birlikte slogan attığı sırada Dallas Frazier isimli 'Trump destekçisi' bir adamın yumruklu saldırısına uğradı.

Trump destekçisi ile karşıtları kavga etti

KATILDIĞI İLK PROTESTO GÖSTERİSİNDE DAYAK YEDİ

Hayatında katıldığı ilk protestoda yumruk yiyen Alter, Frazier’in kırmızı bir kamyonetle kendilerine yaklaştığını ve daha sonra kamyonetten inip, kendisine saldırdığını belirtti. O anlar ise başka bir Trump karşıtı protestocu Scott Fantozzi tarafından, cep telefonuyla kaydedildi.

Trump destekçisi, 'Trump karşıtı' yaşlı adama saldırdı VİDEO

FRAZİER'İ GÖZALTINA ALDILAR

Görüntülerde, Frazier ve bir arkadaşının kırmızı bir kamyonetle protestoculara yaklaştığı ve ardından Frazier’in kamyonetten inip, yaşlı adamı defalarca yumrukladığı görüldü. Daha sonra ise olaya müdahale eden polis memurları, Frazier’i gözaltına aldı.

Trump destekçisi ile karşıtları kavga etti

10 BİN DOLAR CEZA ALDI

Yetkililerin yaptığı açıklamada, yaşlı adama saldıran Frazier’e 10 bin dolar ceza verildiği ve kamyonet sürücünün de gözaltına alındığı belirtildi.

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