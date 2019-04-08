Üç arka kameralı yeni bir Vivo telefonu ortaya çıktı

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun, V1901A model numarasına sahip yeni bir telefonu görüntülendi. İlk olarak Geekbench veri tabanında ortaya çıkan telefon, özellikle yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca gelen bilgilere göre Vivo, V1901T model numaralı ikinci bir telefon üzerinde daha çalışıyor.

159.43 x 76.77 x 8.92mm ölçülerinde olan Vivo'nun isimsiz telefonu, ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısına ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Telefon, ayrıca 6.35 inç büyüklüğünde bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Vivo'nun üzerinde çalıştığı bu yeni telefonun, belki de kullanıcıları etkileyecek en önemli özelliği ise büyük bataryası olacak. Telefonda 4880mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir batarya bulunması bekleniyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre MediaTek Helio P35 işlemcisinden gücünü alacak telefonda, 4 GB RAM bulunacak.

Son olarak Android 9 Pie işletim sistemine sahip olacağı iddia edilen telefon ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

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