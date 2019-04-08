taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.68655
Euro
6.3897
Altın
1296.645
Borsa
97733.71
Gram Altın
237.355

Üç arka kameralı yeni bir Vivo telefonu ortaya çıktı

Üç arka kameraya ve 4880 mAh batarya kapasitesine sahip Vivo'nun yeni bir telefonu sızdırıldı.

Haber Merkezi | 08.04.2019 - 10:51..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo'nun, V1901A model numarasına sahip yeni bir telefonu görüntülendi. İlk olarak Geekbench veri tabanında ortaya çıkan telefon, özellikle yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor. Ayrıca gelen bilgilere göre VivoV1901T model numaralı ikinci bir telefon üzerinde daha çalışıyor.

159.43 x 76.77 x 8.92mm ölçülerinde olan Vivo'nun isimsiz telefonu, ekrana gömülü bir parmak izi tarayıcısına ve üçlü arka kamera kurulumuna sahip olacak. Telefon, ayrıca 6.35 inç büyüklüğünde bir ekranla kullanıcıların karşısına çıkacak.

vivo

Vivo'nun üzerinde çalıştığı bu yeni telefonun, belki de kullanıcıları etkileyecek en önemli özelliği ise büyük bataryası olacak. Telefonda 4880mAh gibi oldukça yüksek kapasiteli bir batarya bulunması bekleniyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre MediaTek Helio P35 işlemcisinden gücünü alacak telefonda, 4 GB RAM bulunacak.

Son olarak Android 9 Pie işletim sistemine sahip olacağı iddia edilen telefon ile ilgili yeni bir gelişme olduğunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'nın son hali

7
Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

Mustafa Tuna'nın izleri Ankara Belediyesi'nden siliniyor

130
Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

Erdoğan'dan Rusya ziyareti öncesi açıklamalar

537
Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

Acun Ilıcalı Miami'de görüntülendi

64
Honda Türkiye'den çıkıyor

Honda Türkiye'den çıkıyor

99
ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

ABD'nin güvenli bölge planında YPG'ye yer yok

76
Libya’da çatışmalar şiddetlendi

Libya’da çatışmalar şiddetlendi

98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir