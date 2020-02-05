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Uçak kazasında kule ve ekipler arasındaki diyalog

Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkmasının ardından, kule ve yer ekibi arasında geçen telsiz konuşmaları ortaya çıktı

DHA | 05.02.2020 - 19:36..
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İzmir-İstanbul seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının pist dışına çıkması sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı Kontrol Kulesi ile arama kurtarma ekipleri arasındaki diyaloglar ortaya çıktı.

"AŞAĞIYA İNDİ GÖREMİYORUZ"

Kule: inişine müteakiben 2,4 pist başından mevcut rampa üzerine doğru aşağıya indi şu anda göremiyoruz
Ekipler: Anlaşıldı şu anda göremiyorsunuz hızla ilerlemeye devam ediyoruz
Kule: Ambulanslar da gidiyor mu?
Kule Pilota anons ediyor: İfadelerim alınabiliyor mu?
Ekipler: Şu anadaki bulunduğumuz mevkide uçağa müdahale etme imkanımız yok.
Kule: Herhangi bir yangın veya patlama başka bir şey takip edebiliyor musunuz?
Ekipler: Şu anda uçakta alev veya duman gözükmüyor ama parçalanmış uçak
Kule: Bütün ekipler müdahale etsin

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