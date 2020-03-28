Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler, başkent Trablus'un çevresinde bulunan Hafter güçlerine karşı 'Barış Fırtınası' adı altında askeri operasyon başlattı.
27 HAFTER SUBAYI ESİR ALINDI
Hükümet birlikleri operasyon kapsamında Trablus'un güneybatısında bulunan Al-Wattia Hava Üssü’nü ele geçirirken, çok sayıda Hafter subayını esir aldı.
Hükümet, Al-Wattia Hava üssünde esir alınan 27 Hafter subayının sorgulanmak üzere başkent Trablus’a götürüldüğünü açıkladı.
Ulusal Mutabakat Hükümeti, 27 Hafter subayını esir aldı