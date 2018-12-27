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Vergi borcu olanlara yeniden yapılandırma

Daha önce vergi borcunu yapılandırıp ödeyemeyenlere bir fırsat daha geldi.

Haber Merkezi | 27.12.2018 - 08:06..
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TBMM Genel Kurulunda, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran ancak ödeme yapmayarak hakkını kaybeden borçlulara yeniden imkan tanınıyor.

ŞUBAT 2019'A KADAR

Bu kişiler ödemeleri gereken tutarları, geç ödeme zammı ile Şubat 2019'a kadar ödemeleri şartıyla yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecekler.

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