Windows telefonlarda Instagram uygulaması kapatılıyor

Her geçen gün kullanıcı kitlesini genişleten popüler fotoğraf ve video paylaşma platformu Instagram, aldığı yeni bir kararla Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü telefonlardan desteğini çekeceğini duyurdu.

30 Nisan'dan itibaren kaldırılması beklenen Instagram desteği aslında sürpriz bir karar değil. Windows 10 Mobile yüklü cihaz sayısının dünya genelinde oldukça az olması, geliştiricilerin de bu işletim sistemi için uygulama geliştirmek istememesine neden oluyor.

SADECE TARAYICILARDAN KULLANILABİLECEK

Instagram, her ne kadar Windows 10 Mobile yüklü akıllı telefonlardan desteğini çekeceğini duyursa da bu telefonlara sahip kullanıcılar internet tarayıcılarından Instagram'ı kullanmaya devam edebilecek.

Instagram konuyla ilgili bir açıklama yaparak şu ifadeleri kullandı: "30 Nisan’dan itibaren Instagram'ın Windows 10 Mobile uygulaması artık kullanılamayacak. Mobil tarayıcınızı kullanarak Instagram'da hala oturum açabileceksiniz."

Böylelikle, Android ve iOS'un kullanıcı sayılarının artmasıyla popülerliğini akıllı telefonlarda kaybeden Windows 10'a bir darbe daha vurulmuş oldu.

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