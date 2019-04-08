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Xiaomi 7 telefon modeline olan desteğini sonlandırdı

Xiaomi, 7 farklı akıllı telefon modeline olan desteğini geri çektiğini açıkladı.

DHA | 08.04.2019 - 10:05..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, aldığı bir kararla 7 farklı telefon modeline olan desteğini geri çektiğini duyurdu. Şirket, Redmi serisinde yer alan 7 farklı akıllı telefon modeline artık MIUI sürüm desteği sunmayacak.

Xiaomi'nin geliştirdiği Android'i farklılaştıran ve kendine özel bir ekran arayüzü olan MIUI desteğinin çekilmesiyle birlikte aşağıdaki cihazlar bir süre daha güvenlik güncellemeleri almaya devam edecek.

Xiaomi'nin desteğini çektiği telefonlar ise şu şekilde:

  • Redmi Note 4
  • Redmi 3S
  • Redmi 3X
  • Redmi 4
  • Redmi 4A
  • Redmi Note 3
  • Redmi Pro

xiaomi

Xiaomi, öte yandan MIUI 11 sürümü üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Yeni sürüm yeni bir kullanıcı arayüzü ve görünüme sahip olacak ve MIUI 11, Huawei’nin EMUI yazılımına benzer şekilde çalışacak yeni bir güç tasarrufu modu ile gelecek.

MIUI 11'de güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde aramalar ve mesajlar dışındaki tüm işlevler kapatılacak. Ayrıca güç tasarrufu modu özelleştirilebilir olacak ve kullanıcılar tarafından kişisel kullanıma göre istenildiği gibi ayarlanabilecek.

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