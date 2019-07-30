Xiaomi'nin oyun telefonu Black Shark 2 Pro tanıtıldı

Günümüzde oldukça gelişen akıllı telefon sektörü, mobil oyun piyasasını da bir hayli canlandırdı. Özellikle son zamanlarda popüler olmuş oyunlar, mobil sürümlerini de yayınlayarak telefon kullanıcılarına ulaşıyor. Bunun farkında olan bazı akıllı telefon üreticileri, oyunculara özel akıllı telefon üretme yarışına giriyor.

Geçtiğimiz yıl tanıttığı Black Shark oyuncu telefonu ile dikkatleri üzerine çeken Xiaomi, mart ayında da Black Shark 2'yi duyurmuştu. Şirket, şimdi de bu telefonun daha geliştirilmiş bir sürümü olan Black Shark 2 Pro'yu tanıttı.

BLACK SHARK 2 PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Black Shark 2 Pro'nun, geçtiğimiz mart ayında tanıtılan Black Shark 2'ye tasarım olarak benzediğini söylememiz gerekiyor. 6,39 inç Full HD+ AMOLED ekrana sahip telefon, Qualcomm'un oyun telefonları için özel olarak ürettiği Snapdragon 855+ işlemcisinden güç alıyor.

12 GB RAM kapasitesine sahip Black Shark 2 Pro, 128 ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

Black Shark 2 Pro, oyuncu telefonu olmasına rağmen kamera konusunda da oldukça iddialı. Sony'nin IMX586 sensörüne sahip 48 MP bir kameranın yanı sıra bir de 13 MP ikinci kamerası bulunan telefonun ön tarafında ise 24 MP tek bir kamera bulunuyor.





27 W hızlı şarj desteği sunan 4000 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip Black Shark 2 Pro'nun satış fiyatı ise şu şekilde olacak:

12 GB RAM + 128 GB depolama : 435 dolar

12 GB RAM + 256 GB depolama : 508 dolar

Black Shark 2 Pro bütün özellikler:

6,39 inç (2340 × 1080 piksel) Full HD + 19,5: 9 ekran

8 Çekirdekli Snapdragon 855 Plus

Adreno 640 grafik birimi

128GB / 256GB (UFS 3.0) dahili depolama alanı

12GB LPDDR4x RAM

Android 9.0 Pie

Çift SIM (nano + nano)

f / 1.75 diyafram değerine sahip Sony IMX586 sensörlü 48MP arka kamera + Samsung S5K3M5 sensörlü f / 2.2 diyaframlı 13 MP telefoto kamera

0.9μm piksel boyutunda, f / 2.0 diyafram açıklığına sahip 24 MP ön kamera

Ekrana gömülü parmak izi okuyucusu

Boyutlar: 163.61 × 75.01x 8.77mm

Ağırlık: 205g

Çift 4G VoLTE, WiFi 802.11ac çift bantlı (2 × 2 MU-MIMO), Bluetooth 5, GPS / GLONASS / Beidou, USB Tip-C

27W hızlı şarj destekli 4000mAh batarya

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