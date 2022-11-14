En etkili unutkanlık duası I Zihin açıklığı için hangi dualar okunur?

En etkili unutkanlık duası I Zihin açıklığı için hangi dualar okunur?

Okul ya da iş hayatında başarılı olmak isteyenler, "Zihin açıklığı için hangi dualar okunur?" sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Zihin açıklığı için hangi dualar okunur?

İş ya da okul hayatında başarılı olmak isteyenler hem çalışarak hem de dua okuyarak, bu durumu desteklemek istiyor.

Ellerinden geleni yapanlar, dua ederek başarılı olmak için her yolu deniyor.

Özellikle çocukları okula giden anneler, zihin açıklığı için duaları öğrenmek ve okumak istiyor.

Zihin açıklığı için okunacak dua farklı uzunlukta ve sayıda olabilir. Her duanın kabulünde niyet ve isteme gücü önemlidir.

Bu nedenle kişinin pozitif bir düşünce içerisinde olması gerekir. İyi düşünmeli ve iyiye niyet etmelidir.

Bu dualara ulaşmak için ise "Zihin açıklığı için hangi dualar okunur?" sorusu da gündemdeki yerini aldı.

Peki, Zihin açıklığı için hangi dualar okunur? İşte yanıtı....

Zihin açıklığı için hangi dualar okunur?

Özellikle sınava girecek olan öğrencilerin sınavda başarılı olması için İsra Suresi'nin 80. Ayeti okunur. Söz konusu surenin ilgili ayetinde Allah'ü Teâlâ şu ifadeleri kullarına buyurmuştur.

"De ki: Allah'ım! Beni doğruluk üzerine dâhil et. Çıkacağım yerden de beni doğruluk üzerine çıkar. Bana, tarafından gelecek yardım edici bir kuvvet ver".

Aynı şekilde Taha Suresi'nin 25-28. Ayetlerinin de zihin açıcı etkisinin olduğu rivayet edilmiştir.

Bu ayetlerde mealen şu ifadeler yer alır.

"Rabbim! Gönlüme genişlik ver. İşlerimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü dinlesinler".

Allah'ım! İlmimi artır ve beni salih kulların arasına dâhil et. Rabbim! Göğsümü aç ve işlerimi kolaylaştır. Dilimdeki bağı çöz de beni ve sözlerimi anlasınlar.

Ya Rakib, Ya Hafiz, Ya Nasır, Ya Allah, işlerimi zorlaştırma, kolaylaştır. Allah'ım işlerimi hayırla tamamlattır. Başka bir dua ise şu şekildedir. Rabbim! Bize, Peygamberine verdiğin hafızaya benzer, Nebilerine lütfettiğin hafızaya benzer bir hafıza ver.

Bize velilerine verdiğin anlayışa benzer bir anlayış nasip et. Kısa süre içerisinde başarıya ulaşmak için yapılması tavsiye edilen dua şu şekildedir: Allah'ım! Senden dinde sebat nasip etmeni istiyorum.

Senden doğruluğa azmetmeyi talep ediyorum. Nimetlerine şükrediyor ve sana ibadette layık olmak istiyorum. Bana, her zaman doğruyu konuşan bir dil, eğrilikten uzak duran bir kalp nasip et.

