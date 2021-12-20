O kan grubuna sahip olanlar unutkanlık riski taşıyor...

Demans olarak bilinen ilerleyici beyin bozukluğu, gizemliliğini koruyor. Kişilerin demans riskine yakalanma oranı artarken, bazı kan gruplarında riskin arttığı belirlendi.

Unutkanlık bazen yaş durumuna bağlı olurken, bazen ise hastalıklarla birlikte ortaya çıkabilir.

Unutkanlığa neden olan hastalıklardan birisi ise demans olarak bilinen ilerleyen bir beyin bozukluğu ismiyle karşımıza çıkıyor.

Gizemli bir rahatsızlık olan demansı araştıran bilim adamları, her geçen gün farklı tespitlere ulaşıyor.

Bilim adamları artan bunama riskini gösterebilecek kandaki bazı kırmızı işaretler dahil olmak üzere, araştırmalarında birçok ipucuna ulaştı.

Özellikle kan guruplarıyla alakalı ortaya çıkan gerçek herkesi şaşırtırken, bir kan grubunun unutma riskini artırdığı ortaya çıktı.

AB KAN GRUBUNA SAHİP OLANLAR DİKKAT

Neurology dergisinde yayınlanan bir araştırmada; AB kan grubuna sahip kişilerin, diğer kan gruplarına sahip kişilere göre bunamaya yol açabilecek düşünme ve hafıza sorunlarını geliştirme olasılığının %82 daha fazla olduğu tespit edildi.

Ayrıca AB tipi kana sahip olmanın daha yüksek mide ve pankreas kanseri riski taşıdığı belirlendi.

Demasın en belirgin özellikleri ise genellikle bir eş veya başka biri tarafından fark edilen hafıza kaybı, iletişim kurma veya kelime bulmada zorluk olarak sıralanabilir.