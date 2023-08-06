Şırnak'ta besicilerin kış hazırlıkları devam ediyor Şırnak Faraşin Yaylası'nda huzur ve güvenin sağlanmasının ardından yaylaya çıkan besiciler, kışa hazırlık yapıyor. Yayladaki ot ve samanlar balyalar halinde hazırlanırken, zorlu mesai ise aylardır sürüyor.

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Mehmetçik'in yaptığı başarılı operasyonlar sayesinde Şırnak, huzur ve güvenin yeni adresi oldu.

Şırnak'ın terörden arındırılmasının ardından Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin Yaylası, besicilerin yeniden uğrak noktası haline geldi.

İlkbahar ve yaz aylarında Faraşin Yaylası'na çıkan besiciler, huzur ve güvenin sağlanmasıyla beraber bu yıl 500 tondan fazla ot ve saman topluyor.

Kış hazırlık için aylarca süren zorlu mesai

İlkbahar aylarında yaylaya çıkan besiciler, kış aylarında hayvanlara yem olarak verilen ot ve samanları topladıktan sonra patozlayıp torbalara koyduktan sonra yayladan köylere indiriyor. Zorlu mesai aylardır sürüyor.

Tonlarca saman balyalarını dolduran çocuklar, ailelerine yaz aylarında yardım etmek zorunda kalıyor. Okuldan çıkan çocuklar aylardır yaylada hayvanlar için ter döküyor.

"Zor bir iş ama mecburuz"

Günlerdir yaylada ot ve saman topladıklarını belirten Ramazan Ölmez, "15 yıldır bu işi yapıyorum. Babama yardım ediyorum. Yaz aylarında buraya geliyoruz. Kış aylarına kadar yaylada saman topluyoruz.

Torbalara koyuyoruz daha sonra eve götürüyoruz. Burada hayvanlara yem olarak veriyoruz. Çok yorucu bir iş ama mecburuz. Faraşin Yaylası çok güzel, çok geniş bir yayla. Her yıl burada kalıyoruz." dedi.