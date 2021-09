Takva nedir ve nasıl Takva sahibi olunur? Takva sahibi insanın özellikleri

Bu hafta Cuma hutbesinin konu başlığı “takva: Rabbimizin rızasını diri tutma bilinci” olarak seçildi. Peki takva nedir, nasıl takva sahibi olunur? İşte takva sahibi insanın özellikleri...

Her hafta cuma hutbesi için bir konu belirleyen Diyanet İşleri Başkanlığı bu hafta hutbenin konusunu “takva” olarak açıkladı.

Cuma namazının yolunu tutacak olan müslüman alemi, takva ve takva sahibi olmak hakkında araştırmalara başladı.

Takva, Kur’an-ı Kerim’in insanlar için yegane üstünlük ölçüsü olarak gösterdiği bir değerdir. Takva sahibi olmak, her türlü sıkıntı ve zorluktan kurtulmanın, dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşmanın yolu olarak bildirilmiştir.

Peki takva nedir, ne anlama gelir? Takva sahibi nasıl olunur? İşte takva hakkında bilgiler...

TAKVA NEDİR?

Takvâ; kalbi mâsivâdan, yâni Allah’tan uzaklaştıran her şeyden korumak sûretiyle cemâlî tecellîlerin mâkesi hâline gelmektir.

Takvâ, Allâh’a yakınlık ve ebedî vuslat kapısıdır. O kapıdan geçenler; hayatı, med-cezirlerine kapılmadan, denge ve muvâzeneyi bozmadan huzûr içinde yaşarlar.

Takva; kulun, her davranışında, her hâlükârda, hattâ her nefeste Cenâb-ı Hakk’ın rızâsının aranmasıdır. Böylece kul, Allah Rasûlü’ne büyük bir aşk ve muhabbet ile bağlanacak, bütün mahlûkāta da Hâlık’ın nazarıyla merhamet ve şefkat ile bakacaktır.

Muhterem Müslümanlar! Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir defasında ashabına, “Öyle bir ayet biliyorum ki, eğer insanlar ona sarılsalar, hepsine yeter.” buyurdu.

Ardından şu ayet-i kerimeyi okudu: “Kim Allah’a karşı takva bilinci içerisinde olursa Allah da ona bir çıkış yolu ihsan eder.”





NASIL TAKVA SAHİBİ OLUNUR?

Peygamber Efendimiz (SAV), takva sahibi olma durumuyla ilgili bir hadis-i şerifinde şöyle buyurmaktadır: “Bak! Sen ne kırmızıdan ne de siyahtan üstün değilsin. Onlara karşı ancak takvâ ile üstün olabilirsin.” (Ahmed, V, 158). Buradan da anlaşılabileceği gibi üstünlük sadece Allah'a karşı olan sorumluluğumuz, görev ve vazifelerimizle mümkündür, insanlar arasında geçerli olmaz.

Bir kimse Hz. İsa (a.s)’a gelerek:

“–Ey hayır ve iyiliklerin muallimi! Bir kul, Allâh Teâlâ’ya karşı nasıl takvâ sahibi olur?” diye sordu. Hz. İsa (a.s)

“–Bu kolay bir iştir: Allâh Teâlâ’yı cân u gönülden hakkıyla seversin, O’nun rızâsı için gücün yettiğince sâlih amellerde bulunursun, bütün Âdemoğullarına da, kendine acır gibi şefkat ve merhamet gösterirsin!” cevabını verip şöyle devam etti:

“–Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sen de başkasına yapma! O zaman Allâh’a karşı hakkıyla takvâ sâhibi olursun!” (Ahmed, ez-Zühd, s. 59)

Takva sahibi olmak isteyenler için altın değerinde bir tavsiyede bulunan Efendimiz (SAV), hadis-i şerifinde şöyle “Kul, mahzurlu şeylere düşme endişesiyle mahzûru olmayan bâzı şeyleri de terk etmedikçe gerçek müttakîlerin derecesine ulaşamaz.” buyurur. (Tirmizî, Kıyâme, 19/2451; İbn-i Mâce, Zühd, 24)

TAKVA SAHİBİ İNSANIN ÖZELLİKLERİ

Takva sahipleri insanlarla, doğayla, eşyayla olan ilişkisinde bağımlılık geliştirmez.

Takva sahibinde duyarlılık oluşur. Gönlüne yatmayan şeylerden uzak durur. Takva zihnin ve gönlün buluştuğu bir yaşantıdır.

“O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar” (Al-i İmran,134) Ayetten anlaşıldığı gibi takva sahibi kimsenin bir özelliği de cömert olmasıdır.

Takva sahibi, öfkesini kontrol eder. Al’imran süresi 134. ayette, “ O takvâ sahipleri;… öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever”. buyurmuştur.

Hz. Osman, "Şu beş şey takvâ ehlinin alâmetidir" buyurmuştur;

Sâlihler ve sâdıklarla (Hak dostlarıyla) beraber olmak.

Nefsini ıslâh edip diline hâkim olmak.

Dünyalıklardan nefsine hoş gelen bir şeye eriştiğinde onun zarar-ziyanını ayırt edebilmek, dinden kendisine az bir şey bile nasip olduğunda onu da ganimet bilmek.

Haram karışır endişesiyle midesini helâlden (de olsa tam olarak) doldurmamak.

(Hiçlik ve tevâzû hissiyâtı sebebiyle) bütün insanların kurtulduğunu, yalnız kendisinin mahvolduğunu düşünmek.”