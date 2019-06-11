Yeni askerlik sistemi Meclis'te görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bugün görüşeceği en önemli konu yeni askerlik sistemi olacak.

Bayram öncesi çıkması planlanan yasa, partiler arasındaki anlaşmazlıklar yüzünden ertelenmişti.

130 bin asker terhis olmak için bu yasanın çıkmasını bekliyor.

"NİYETİMİZ BU HAFTA BİTİRMEK"

Konuyla ilgili dün bir açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Niyetimiz Askeralma Kanunu Teklifi'ni bu hafta bitirmek. Bitmezse haftaya biter. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir yargı paketi, strateji belgesi vardı. Bununla ilgili vekillerimiz çalışıyorlar, teklifi hazırlıyorlar. Teklif belli bir aşamaya gelir olgunlaşırsa onu da bu haftaya yetiştirip, bir sonraki haftaya vermeyi ümit ediyoruz." dedi.

"KONUŞUYORUZ, GÖRÜŞÜYORUZ"

"27 yaşındaki bir genç de 35-36 yaşında üniversitede hocalık yapan bir genç de bedelli askerliğe başvurabilecek. Yaşı büyük olana öncelik verilmesine ilişkin yorumları nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Turan, "Bu, tartışılan bir konu. Bugün yarın belli olacak. Konuşuyoruz, görüşüyoruz." cevabını verdi.