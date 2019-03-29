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Yeni bir araştırmaya göre akıllı telefonlar hayatımızı mahvediyor

Yeni bir araştırmaya göre günlük hayatta sıkça kullandığımız akıllı telefonlar, hayatımızı oldukça etkiliyor.

Haber Merkezi | 29.03.2019 - 15:14..
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Teknolojinin günümüzde oldukça gelişmesiyle hemen hemen herkes, artık bir akıllı telefon sahibi oldu. Akıllı telefonlara olan ilginin farkında olan üreticiler ise sürekli yeni telefonlar tanıtarak, çeşitliliği artırma yoluna gidiyor. Peki özellikle sosyal medya için kullanmaktan vazgeçemediğimiz akıllı telefonlar hayatımızı nasıl etkiliyor?

Queensland Teknoloji Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırmaya göre, bu sorunun cevabı hiç de iç açıcı değil. 700 bin akıllı telefon kullanıcısı ile yapılan araştırmaya göre uyku problemleri ve verimlilikle ilgili sorunlar, son 14 yılda ciddi bir şekilde artış gösterdi.

akıllı telefon

SON 14 YILDA SORUNLAR ARTTI

Araştırmacılar, 2005 yılında yapılan anketin sonuçlarını şimdiki sonuçlarla karşılaştırdı. Elde edilen sonuçlar ise sorunun ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. İşte 2005 yılında ve günümüzde yapılan anket sonuçları:

2005 yılında, telefonlar yüzünden uyku problemi yaşadığını söyleyen kullanıcıların oranı sadece yüzde 5 iken, günümüzde bu oran yüzde 31,3'e yükseldi.

2005 yılında, üretkenliğinin azaldığını belirten kullanıcı sayısı yüzde 2,3 iken 2019 yılında bu oran yüzde 26,6'ya yükseldi.

Son 14 yılda yaşanan ciddi artışlar, akıllı telefonların hayatımızı ne derece etkilediğini gösteriyor. Öyle görünüyor ki bu sorunlardaki ciddi artış, önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

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