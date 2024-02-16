Yerel seçim için geri sayım sürerken CHP'nin Hatay muamması devam ediyor.
Halkın tepkisine rağmen, 'alternatifi yok' denilerek tekrar aday gösterilen Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, 6 Şubat deprem felaketinin yıl dönümünde protestoyla karşılaşınca hesaplar değişti.
Sadece Hatay'da değil ülke çapında tepki çeken Savaş'ın yerine başka bir aday gösterilip gösterilmeyeceği konusu hala gündemin en önemli maddeleri arasında.
Bu kapsamda ORC Araştırma Hatay'da yaptığı kamuoyu araştırmasının verilerini paylaştı.
Hatay Büyükşehir'de kime oy vereceksiniz?
11-13 Şubat tarihleri arasında 1970 katılımcıya "Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusu yöneltildi.
Ankette, Savaş'a tepki bariz şekilde görülürken AK Parti adayı Savaş'a 16 puanlık bir fark attı.
İşte ankette çıkan sonuçlar:
AK Parti adayı Mehmet Öntürk %41,9
CHP adayı Lütfü Savaş %25,1
Kararsızlar %11,6
TİP adayı Gökhan Zan %8,2
İyi Parti Adayı (belirlenmedi) %4,5
De Parti Adayı (belirlenmedi) %2,6
Zafer Partisi adayı (belirlenmedi) %2,2
Yeniden Refah adayı (belirlenmedi) %2,1
Diğer %1,8
Lütfü Savaş'ın adaylığı yapay zekaya soruldu
Diğer yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aday belirleme sürecinde yapay zeka kullandıklarını açıklaması da gündemde.
Sosyal medyada dalga konusu olan bu açıklamadan sonra Lütfü Savaş'ın Hatay adaylığı yapay zeka ChatGPT'ye soruldu.
Yöneltilen "Sence Lütfü Savaş yeniden Hatay Belediye Başkan adayı yapılmalı mı?" sorusuna gelen ChatGPT cevabı şu şekilde:
Lütfü Savaş'ın yeniden Hatay Belediye Başkanı adayı yapılması, partinin iç dinamikleri ve yerel halkın beklentilerine bağlıdır. Eğer parti içinde ve halk arasında geniş bir destek varsa ve Savaş'ın önceki dönem performansı olumlu algılanıyorsa, tekrar aday gösterilmesi mantıklı olabilir. Ancak bu karar, parti yönetimi ve yerel halkın birlikte değerlendirmesi gereken bir konudur.
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