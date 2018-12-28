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Yolsuzluk suçlamasından Suudi Dışişleri Bakanlığına

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, geçen yıl yolsuzluk soruşturmaları çerçevesinde Ritz Carlton "hapishanesinde" tutulan üst düzey isimler arasındaydı.

Haber Merkezi | 28.12.2018 - 14:28..
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Suudi Arabistan'da Ritz Carlton tutuklamaları geçen yıla damgasını vuran olaylar arasındaydı. Dün kabinede yaşanan değişim ile 4 bakan görevinden alınırken yerine atanan bakanların arasında Ritz Carlton'un "tutuklukları" da yer alıyor.

Yolsuzluk suçlamasından Suudi Dışişleri Bakanlığına

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Suudi Arabistan'ın yeni Dışişleri Bakanı İbrahim el-Assaf, geçen yıl ülke genelinde başlatılan "yolsuzluk soruşturmaları" çerçevesinde başkent Riyad'daki The Ritz-Carlton otelinde gözaltına tutulan üst düzey isimler arasındaydı.

Assaf, "Yolsuzlukla Mücadele Heyeti"nin yürüttüğü sorgulamanın ardından Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz tarafından 2 Kasım 2017'de Devlet Bakanı ve Kraliyet Danışmanı olarak atandı.

İbrahim el-Assaf, 1996’dan 2016’ya kadar 20 yıl boyunca Maliye Bakanlığı görevinde bulundu.

Yolsuzluk suçlamasından Suudi Dışişleri Bakanlığına

SİYASİ JÜBİLEDEN BAKANLIĞA

Gözlemciler, ülkede birçok üst düzey pozisyonda görev alan eski Maliye Bakanı Assaf'ın "yolsuzluk suçlamasıyla" The Ritz-Carlton otelinde hapsedilmesini, "siyasi hayatının sonu" olarak değerlendirmişti. 

Assaf, dün gerçekleşen kabine revizyonu kapsamında Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in yerine atanan isim oldu. 

Cubeyr'den sonra Dışişleri Bakanı olan Assaf'ın atanması ani ve hızlı bir şekilde gelişti. 20 yıl boyunca Maliye Bakanı olarak görev yaptığı esnada Assaf hakkında "kralların değişmesiyle değişmeyen bakan" yorumları yapılıyordu. Kasım 2017'de ise başkent Riyad'ın en lüks otellerinde, yolsuzluk suçlamasıyla, yüzlerce prens, iş adamı ve bakanlarla birlikte hapsedildi.

"ESKİ MUHAFIZ DÖNDÜ"

Ekonomi ve Planlama Bakanı Muhammed et-Tuveyciri de ekonomik reformlar yapılmazsa ülkenin 3 ila 5 yıl içerisinde iflas edeceğine ilişkin açıklamasının ardından Assaf köşeye sıkıştı. Ülkede infiale neden olan bu açıklamalar, ülke ekonomisi ve Assaf'ın izlediği mali politikayla ilgili şüphe oluşturdu. 

Suudi Arabistan'ın iç meselelerini yakından takip edenler, ülke ekonomisiyle ilgili bu açıklamaların Assaf'ı Maliye Bakanlığı koltuğundan eden nedenlerden biri olarak görmektedir. 

Her ne kadar kraliyet ailesinden olmasa da Assaf, prestij sahibi bürokratlardan biri olarak öne çıkıyor. Nitekim Kamu Yatırım Fonu, Emekli Sandığı, Suudi Kalkınma Fonu ve Emlak Geliştirme Fonu gibi birçok fona başkanlık yaptı, İslam Kalkınma Bankası, Dünya Bankası Grubu, Uluslararası Para Fonu ve çeşitli Arap finans kurumlarında Suudi Arabistan'ı temsil etti. 

Tüm bunlardan hareketle, Cubeyr'in yerine Assaf'ın getirilmesi, ülkenin son dönemde karşı karşıya kaldığı sıkıntıların ardından işlerin yoluna koyulması için "eski muhafızın" döndüğü anlamına gelebilir.

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