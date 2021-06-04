Adana'da evi soyulan şahıs, zor durumda kalınca hırsızlığa başladı

Yeni evlendiğini ve altınlarının çalındığını söyleyen Gökhan E., kredisini ödemekte güçlük çektiği için hırsızlık yapmaya başladığını söyledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez ilçelerde hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

EKİPLER HIRSIZLARI KISKIVRAK YAKALADI

Ekipler düzenlenen operasyonla Servet A., İbrahim S., B.S., Kadir Ö., Caner A. ile Gökhan E.’yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Servet A.’nın bir apartmandan 1.500 TL değerinde yangın vanası, Caner A.’nın 4 motosiklet, Kadir Ö.’nün 7 ayrı araçtan 13 akü çaldığı, İbrahim S. ile kardeşi B.S.’nin bir evden hırsızlık yaptığı belirlendi.

EVİNE HIRSIZ GİRİNCE..

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Gökhan E.’nin ise elektrik teknisyeni olduğu, bakım ve onarım çalışması için girdiği 3 ayrı trafodan 7 akü çaldığı tespit edildi.

Gökhan E.’nin emniyetteki ifadesinde, yakın zamanda evlendiğini, düğün masrafları için kredi çektiğini ve evine giren hırsızın, düğünde takılan altınlarını çaldığını krediyi ödemekte güçlük çekince hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.



