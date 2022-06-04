Adıyaman'da 5 yaşındaki çocuğun öldüğü kaza

Sürücüsünün geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan Meryem Genco, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Sıratut Mahallesi'nde minibüsüyle geri manevra yapan Abuzer Y., evinin önünde oynayan Meryem Genco'ya (5) çarptı.

Minik kız çarpamnın etkisiyle ağır yaralandı.

Kurtarılamadı

Kaza üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan Meryem Genco, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücüye gözaltı

Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, minibüs sürücüsü Abuzer Y. ise gözaltına alındı. DHA'nın haberineg göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.