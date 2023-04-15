Adıyaman'da sel felaketinden sonra meyve bahçeleri çamur ve taşlarla kaplandı 15 Mart tarihinde yaşanan sel felaketinin izleri hala silinemedi. Meyve bahçeleri çamur yığınları ve taşlarla kaplandı.

İHA

Adıyaman’ın Tut ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 4 kişi hayatını kaybetmiş, bir çok ev ve arazi sel nedeniyle zarar görmüştü.

Sel felaketinin üzerinden bir geçmesine rağmen izler hala silinmedi.

İlçenin kuzeyinde bulunan Hacı Muhammet Dağı’ndan kopan tonlarca ağırlığındaki kaya parçaları ve taşların yanı sıra, milyonlarca metreküp çamur arazilerin üzerini kapladı.

Meyve bahçeleri zarar gördü

Taşan dereler özellikle dut ağaçlarının bulunduğu meyve bahçelerine zarar verdi.

Dutlar toplanamadı

Dut yetiştiriciliğinin yaygın olduğu ve ismini ‘dut’ meyvesinden alan Tut ilçesinde, meyve bahçeleri büyük hasar aldı.

Üreticiler, yaşanan sel nedeniyle arazilerin zarar görmesinden dolayı mağdur olduklarını ve mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.