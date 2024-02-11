Ankara'da otobüste tartıştı, indikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı B.A. (45), belediye otobüsünde tartıştığı kişi tarafından araçtan indikten sonra bıçaklanarak ağır yaralandı. O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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DHA

Ankara'da dün akşam saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde B.A., 334 numaralı Kızılay- Zirvekent otobüsünde, ismi öğrenilemeyen bir kişi ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Otobüsten inen ikili arasında daha sonra arbede çıktı.

Otobüste tartıştığı şahıs defalarca bıçakladı

İsmi öğrenilemeyen kişi, B.A.'yı defalarca bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı.

B.A. kanlar içerisinde yığılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralandı

Öte yandan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)