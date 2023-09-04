Antalya'da binanın bahçesinde ceset bulundu

İHA
Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan binanın bahçesinde hareketsiz yatan bir kişi belirlendi.
Alınan bilgiye göre, vatandaşlar bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polisi aradı.
Kimliği belirlendi
112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde öldüğü belirlenen kişinin, 47 yaşındaki gurbetçi H.M.Ç. olduğu öğrenildi.
Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.