Antalya'da binanın bahçesinde ceset bulundu Alanya ilçesindeki binanın bahçesinde hareketsiz yatan kişinin ihbarı üzerine ekipler bölgeye sevk edildi. Kişinin öldüğü belirlenirken, ceset otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

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İHA

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan binanın bahçesinde hareketsiz yatan bir kişi belirlendi.

Alınan bilgiye göre, vatandaşlar bahçede bir kişinin hareketsiz yattığını görünce polisi aradı.

Kimliği belirlendi

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde öldüğü belirlenen kişinin, 47 yaşındaki gurbetçi H.M.Ç. olduğu öğrenildi.

Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.