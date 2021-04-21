Elektrik voltajının aniden yükselmesiyle birbirine bitişik 5 apartmandaki tüm dairelerde prize bağlı elektronik cihazlar bozulunca, vatandaşlar mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Dün akşam saat 18.00 sıralarında İstanbul Arnavutköy, Anadolu Mahallesi, Gaziosmanpaşa Caddesi üzerindeki bitişik nizam binalardan bazılarında elektrik sorunu meydana geldi.

İddiaya göre ani yaşanan elektrik kesintisi sonrası gelen yüksek voltaj bazı dairelerde televizyonların, aydınlatma lambalarının, beyaz eşyaların bozulmasına sebep oldu.

Bir dairede ise avizede patlama oldu. Eşyaları bozulan vatandaşlar şikayetçi olacaklarını belirterek zararlarının karşılanmasını istedi.

Arnavutköy'de 5 apartmanın elektronik cihazları bozuldu VİDEO

ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Eşyaları bozulan Aliye Ömer, “Ben marketteydim, geldiğimde baktım binada elektriğimiz bozulmuş, yanmış. Binada bütün elektrikli aletlerimiz bozuldu, buzdolabım, kombim, televizyonlarım, lambalarımız… Şu an elektriksiziz. Şu ana elektrikli aletlerimizin hepsi bozuk. Bugün şikayetçi olacağız" dedi.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ YANDI, AVİZESİ PATLADI

Evindeki avize patlayan Ayşe Çetintaş, korktuklarını belirterek, “Televizyonun arkasında bir şey vardı, patladı, masanın üzerine düştü. Korktuk. Çok patladı. Avize patladı. Elektrik süpürgesi yandı. Kombi çalışmıyor şimdi. Televizyonun biri kapalıydı. O iyi. Bir tanesi açıktı. Patlayınca çok korktuk. Diğer odada avize yerinden kopmak üzere. Kapısını kilitledik." diye konuştu.









