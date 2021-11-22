Düğün konvoyunda drift yaparak trafiği engelleyen otomobil sürücüsü Cemal Yakup S.’ye, cezai işlem uygulandı. Cemal Yakup S.’nin sürücü belgesi geri alındı, araç trafikten menedildi.

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde, dün akşam saatlerinde, Yenisahra Yavuz Selim Caddesi üzerinde düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin drift yaparak trafiği engellediği ve tüneli kapatarak eğlence yapıldığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerde yer alan otomobil sürücüsünün, Cemal Yakup S. olduğunu tespit etti.

Cemal Yakup S., kısa sürede yakalandı.

6 BİN 700 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Cemal Yakup S. 'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik kanununun 'herhangi bir zorunluluk olmaksızın, karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi-drift' maddesi uyarınca, 6 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

Ataşehir'de düğün konvoyunda drift yapan araç trafikten menedildi VİDEO



SÜRÜCÜ BELGESİ GERİ ALINDI

Otomobil sürücüsünün, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı. Otomobil ise 60 gün süre ile trafikten menedildi.

Cemal Yakup S. ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' maddesi uyarınca adli işlem yapılmak üzere Ataşehir Şehit Hayrettin Yıldırım Örnek Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.