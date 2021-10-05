Avcılar'daki İETT otobüsü kazasında yaralanan kişi öldü

Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği İETT otobüsü, kayarak yön tabelasına ve bariyerlere çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken, yaralılardan biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul D-100 karayolu Avcılar yan yolda, geçen cuma saat 06.00 sıralarında Boğazköy-Bakırköy seferini yapan Talat Şen yönetimindeki 34 GA 8529 plakalı İETT otobüsü şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybetti.

Kontrolden çıkan otobüs, yol kenarındaki yön tabelasına ve bariyerlere çarptı.

ÇELİK BORU OTOBÜSÜN ARKASINDAN ÇIKTI

Kazada bariyerlerdeki çelik borulardan biri, arka kapıdan girerek otobüsün arkasından çıktı. Kaza sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Avcılar’da İETT otobüsü bariyerlere saplandı VİDEO

“YAĞIŞIN DA ETKİSİ İLE TOPARLAYAMADIM”

Yaralılar güçlükle otobüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı 1'i kadın 4 kişi ilk müdahale sonrası, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Otobüs şoförü Talat Şen, kazayla ilgili, "Yağışın da etkisi ile toparlayamadım. Araç yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Tek tesellimiz ölen kimse olmaması." dedi.

AĞIR YARALI, HASTANEDE CAN VERDİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet Kurt (62), yapılan müdahalelere rağmen dün yaşamını yitirdi.

Kurt'un, memleketi Edirne'de toprağa verildiği öğrenildi.