Balıkesir’de DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı Irak uyruklu DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişiye yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor

İHA

Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor...

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü birimlerince yürütülen operasyonda, Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu 5 şahsa Balıkesir’in Karesi ve Altıeylül ilçelerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

4 şüpheli yakalandı

Yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

3 kişi serbest bırakıldı

Yakalanan bir şahıs yapılan işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaçan bir şahıs için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)