Balıkesir’de DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı

İHA
Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor...
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü birimlerince yürütülen operasyonda, Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu 5 şahsa Balıkesir’in Karesi ve Altıeylül ilçelerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
4 şüpheli yakalandı
Yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
3 kişi serbest bırakıldı
Yakalanan bir şahıs yapılan işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.
Kaçan bir şahıs için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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