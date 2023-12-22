Balıkesir’de DEAŞ üyesi 4 kişi yakalandı
İHA

Terörle mücadele tüm hızıyla sürüyor...

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü birimlerince yürütülen operasyonda, Türkiye’ye giriş yaptıkları tespit edilen Irak uyruklu 5 şahsa Balıkesir’in Karesi ve Altıeylül ilçelerinde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

4 şüpheli yakalandı

Yapılan operasyonda 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

3 kişi serbest bırakıldı

Yakalanan bir şahıs yapılan işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaçan bir şahıs için ise yakalama çalışmaları devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)