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    Beyoğlu'nda, pencereden sahte dolar fırlatan turist yakalandı

    Kaldığı otel odasının penceresinden sahte dolarları dışarı fırlatan Filistin asıllı Mohamad Abu Gweder adliyeye sevk edildi.
    • 17.07.2022 - 13:35
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 14:11
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    Beyoğlu'nda, pencereden sahte dolar fırlatan turist yakalandı

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Cihangir’de, Sıraselviler Caddesi'nde bulunan otelde 13 Temmuz günü, yabancı uyruklu bir turistin pencereden sahte dolarları sokağa attığı anlar tepki çekti.

    Filistin asıllı olduğu öğrenilen Mohamad Abu Gweder, sahte dolarları sokağa atarken yanındaki arkadaşı da o anları cep telefonu ile kaydetti.

    Kaldığı otelde gözaltına alındı

    DHA’nın haberine göre; sosyal medyada görüntüleri belirleyen Siber Suçlarla Mücadele polisi ve Beyoğlu Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Gweder, kaldığı otelde gözaltına aldı.

    Beyoğlu'nda, pencereden sahte dolar fırlatan turist yakalandı VİDEO

    Sahte dolarlar ele geçirildi

    Odasında yapılan aramada 12 adet sahte Amerikan doları ele geçirildi. Gweder hakkında halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek, parada sahtecilik suçlarından işlem yapıldı.

    Mohamad Abu Gweder ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

    Beyoğlu nda, pencereden sahte dolar fırlatan turist yakalandı #1

    Beyoğlu nda, pencereden sahte dolar fırlatan turist yakalandı #2

    Beyoğlu nda, pencereden sahte dolar fırlatan turist yakalandı #3

    Beyoğlu nda, pencereden sahte dolar fırlatan turist yakalandı #4

    Beyoğlu nda, pencereden sahte dolar fırlatan turist yakalandı #5

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