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Bursa'da bir kişi park halindeki otomobilin lastiğini kesip yoluna devam etti

Bursa'da bir kişi park halindeki otomobilin lastiğini kesip yoluna devam etti Bursa'da park halindeki otomobilin lastiğinin yoldan geçen 2 kişiden 1'i tarafından bıçakla patlatıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.