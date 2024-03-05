DHA
Bursa'nın İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde önceki gün gece saatlerinde sokakta yürüyen 2 kişiden 1'i cebinden çıkardığı bıçakla park halindeki otomobilin arka lastiğini patlattı.
Sabah aracının yanına gelen Hüseyin Geçgel durumu fark edip polise haber verdi.
Yaşananlar kamerada
Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kamera görüntülerinde şüphelinin bıçağı otomobilin arka sağ lastiğine saplayıp yoluna devam ettiği görüldü.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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